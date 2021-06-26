Горняк22: В Новосибирске вернулись очереди из машин скорой помощи у больниц

Больница Фото: pixabay.com

В министерстве отметили, что в течение последних суток в стационар горбольницы №2 обратились 189 человек. В приемном покое больницы работали сразу 13 врачей

Очередь машин скорой помощи у городской клинической больницы № 2 в Новосибирске образовалась из-за госпитализации пациентов с подозрением на пневмонию, заявили в региональном минздраве, сообщает ТАСС.

Некоторым автомобилям скорой не хватило места во дворе медучреждения, и они стояли за ограждением.

«23 июня больница работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с симптомами пневмонии и коронавируса», – ответили в облминздраве.

Главврач станции скорой помощи Ирина Большакова заявила, что большое число госпитализаций вызвано отсутствием прививок от коронавируса у населения. При этом, по её словам, врачи на скорой работают по две смены и объем работы только увеличивается.

Напомним, в Новосибирске из-за роста заболеваемости коронавирусом уже отменили празднование Дня города и проведение школьных выпускных. С 1 июля ограничили вместимость залов кинотеатров и объектов спорта до 50%.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске 26-летний музыкант и тату-мастер умер от коронавируса. По словам матери умершего пациента, врачи признались ей, что сыну установили аппарат для поддержки дыхания, который не подавал кислород, но якобы под давлением властей отказались от своих слов.

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