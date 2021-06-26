Горняк22: Суд отправил в колонию экс-начальника алтайской налоговой Шлегеля

Алексей Шлегель Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Бывшему налоговику ужесточили наказание, заменив «условку» реальным лишением свободы. Под стражу Шлегеля взяли в зале суда

Алтайский краевой суд по апелляции прокуратуры ужесточил наказание бывшему начальнику межрайонной инспекции ФНС по краю № 14 Алексею Шлегелю, которого ранее признали виновным в покушении на мошенничество и взяточничество. Об этом сообщает «КП-Алтай» со ссылкой на данные инстанции.

Экс-руководителю назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на четыре года. Шлегелю также придется выплатить штраф в 10-кратном размере от суммы взятки (576 тысяч рублей). Под стражу бывшего налоговика взяли в зале суда.

Его подельнику Андрею Соколову наказание оставили без изменения – три года лишения свободы условно.

Обоих задержали 22 октября с поличным при получении половины из 3 млн рублей взятки от предпринимателя из Бийска – за деньги мужчине пообещали уменьшить сумму планируемых к доначислению налогов.

Также следствие выяснило, что налоговик незаконно получил имущество на сумму более 50 тысяч рублей от другого предпринимателя. Ему он обещал не проводить проверку в рамках декларационной кампании.

Суд первой инстанции лишил экс-начальника налоговой Шлегеля классного чина, запретил занимать руководящие должности, оштрафовал более чем на 500 тысяч рублей и дал условный срок. Прокуратура с этим не согласилась и обжаловала приговор.

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