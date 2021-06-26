Горняк22: Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест в Минске

Роман Протасевич Фото: instagram.com/nexta_tv

Бывшего главного редактора Nexta и его спутницу отпустили из изолятора, изменив меру пресечения, но речи о снятии обвинения не идет

Оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, задержанные ранее в Белоруссии, находятся под домашним арестом. Им сменили меру пресечения, отпустив из изолятора временного содержания, сообщает ТАСС.

«Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», – цитирует издание отца блогера Дмитрия Протасевича.

Как рассказал отец Сапеги Сергей Дудич, девушке сняли квартиру в Минске, в которой она проживает одна.

Адвокат россиянки также подтвердил информацию о ее переводе из СИЗО под домашний арест. По его словам, Сапега может встречаться с родителями.

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