Горняк22: Шубенков выиграл чемпионат России и объявил бойкот «Матч ТВ»

Сергей Шубенков Фото: instagram.com/rusaf_official

В полуфинальном забеге на национальном первенстве Шубенков показал лучший результат сезона в Европе, преодолев дистанцию за 13,24 секунды

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выиграл чемпионат России. Об этом сообщает sport24.ru.

30-летний спортсмен в финале стартов в Чебоксарах преодолел дистанцию за 13,37 секунды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВФЛА / Легкая атлетика России (@rusaf_official)

В этот же день в полуфинальном забеге на национальном первенстве Шубенков показал лучший результат сезона в Европе (13,24).

До забега барьерист заявил, что прекратил свое взаимодействие с телеканалом «Матч ТВ», который не удалил публикацию о якобы употреблении спортсменом запрещенного препарата. Об этом он сообщил в разговоре со «Спорт-Экспресс».

«Матч ТВ» написали, что я жрал фуросемид. И до сих пор это висит на сайте!», – возмутился Сергей Шубенков.

Он отметил, что ресурс в публикации ссылается на несколько источников, один из которых выдает сведения со ссылкой на анонимного информатора, а второй – ссылается на первый. Шубенков подчеркнул, что опроверг эти сведения и его слова уже подтвердили эксперты, однако публикацию все равно не удалили.

Спортсмен добавил, что теперь будет бойкотировать «Матч ТВ» как минимум до удаления недостоверной информации.

В январе в СМИ появилась информация, что в пробе спортсмена обнаружен запрещенный препарат фуросемид. 22 июня независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) сообщила, что в анализах легкоатлета была найдена низкая концентрация мочегонного средства ацетазоламида. Организация оправдала барьериста по делу о нарушении антидопинговых правил.

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