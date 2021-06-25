Горняк22: 12 лет «строгача» получил бийчанин за насилие над пасынком

Тюрьма. Решетка Фото: pixabay

В течение года мужчина периодически насиловал шестилетнего сына своей жены, который проживал с ним на одной жилплощади

43-летний житель города Бийска признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего мальчика.

СУ СКР по Алтайскому краю сообщает, что собрал все необходимые доказательства, достаточные, чтобы 43-летнему бийчанину был вынесен суровый приговор, сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Бийска обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к своему пасынку. Как выяснило следствие, в квартире осужденного с 2016 года стал проживать шестилетний мальчик со своей матерью. В течение года мужчина насиловал пасынка, пока об этом не стало известно его матери.

Сообщается, что суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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