Горняк22: «Автодорстрой» отсудил у «Дорожных знаков Алтая» почти 300 тыс. рублей

Дорожная разметка. Барнаул Фото: barnaul.org

У муниципального предприятия компания арендовала технику для нанесения дорожной разметки на улицах краевой столицы, однако за использование техники не платила

Барнаульское муниципальное предприятие «Автодорстрой» в суде отстояло свое право на выплату 300 тысяч рублей от компании «Дорожные знаки Алтая» (ДЗА) – деньги должны были быть выплачены по договору аренды, сообщает ИА «Банкфакс», ссылаясь на данные Арбитражного суда Алтайского края.

В мае 2018 года «Автодорстрой» и ДЗА заключили договор аренды на два года, по которому муниципальное предприятие передало ДЗА спецтехнику для нанесения дорожной разметки с оплатой за аренду 23,5 тыс. рублей ежемесячно.

Однако с января 2020 года по апрель 2021 года у ДЗА возникла задолженность по арендной плате. В итоге суд обязал компанию выплатить 284,5 тыс. рублей муниципалам, а также 6 тыс. рублей судебной пошлины.

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