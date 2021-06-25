Горняк22: В нагорной части Барнаула готовят к застройке огромный жилой квартал

ЖК "Нагорный". Барнаул Фото: Толк

Застройщик намерен выкупать участки частных домовладений, чтобы расширять зону застройки – в планах строительство здесь крупного квартала со школой, детсадом и магазинами

Представители компании «Регионстрой» в интервью amic.ru сообщили о планах по застройке нагорной части Барнаула.

В частности, речь идет о квартале в границах улиц Фомина, Тачалова, переулков Карева и Пожарного. В данный момент застройщик готовит проект межевания участка. Здесь же «Регионстрой» уже возводит ЖК «Нагорный» (ул. Аванесова, 44).

В данный момент в этом квартале находятся тысячи частных домостроений. Компания планирует выкупать земельные участки и осваивать территорию – по их оценкам на это уйдет не менее года. Владельцы частного сектора, как правило, продают участки на разных условиях – от покупки квартиры до денежной компенсации.

Сообщается, что весь квартал планируется застраивать частями. Ближайшая перспектива – строительство жилого дома рядом с ЖК «Нагорный» на улице Аванесова.

ТОЛК