Горняк22: В июле на улице Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения

Улица Энтузиастов. Барнаул Фото: @cepreef

На участке оживленной улицы в Барнауле запустят новую схему организации дорожного движения – сделано это будет для увеличения пропускной способности

С 9 июля на участке улицы Энтузиастов (в районе пересечения с Попова при движении в сторону Солнечной Поляны) организуют тестовый режим проезда автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Так, здесь отключат правоповоротную секцию. Движение по полосам на этом отрезке улицы будет происходить следующим образом:

с левой полосы – только прямо;

с правой полосы – прямо и направо.

В мэрии города пояснили, что это будет сделано для большей пропускной способности улицы Энтузиастов, так как в этом районе города активно ведется застройка жилых домов. Если пропускная способность улучшится, то такая организация движения в этом районе сохранится.

ТОЛК