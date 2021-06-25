Горняк22: Стали известны кандидаты в Госдуму по Алтайскому краю от КПРФ
Мария Прусакова. КПРФ Фото: Виталий Барабаш
Территориальная группа коммунистов будет включать такие субъекты, как Алтайский край, Республику Алтай и Республику Тыва
На съезде партии, который прошел 24 июня, были определены кандидаты, сообщает пресс-служба партии.
Так, одномандатные округа распределились между следующими кандидатами:
- Андрей Кривов, (округ №39, Барнаульский)
- Мария Прусакова (округ №40, Рубцовский)
- Антон Арцибашев (округ №42, Бийский)
- Анна Левашева (округ №43, Славгородский)
Сообщается, что кандидатами по партийным спискам станут Мария Прусакова, Анжелика Глазкова, Аржан Бакрасов, Роман Тамоев, Антон Арцибашев, Николай Ким, Лодойдабма Куулар.