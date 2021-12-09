ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя на Новый год | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
4 часа Ago

Фото: politeka.net

В России предложили ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

“Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру”, – считает Хамзаев.

Чтобы россиянам было, чем себя занять, помимо выпивки, политик предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия в Новый год бесплатными.

Позже идею прокомментировали в Совете Федерации, отметив, что “вводить новые ограничения не имеет смысла”, сообщает РБК.

rubtsovskmv.ru

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