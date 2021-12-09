Рубцовск: Не 72, а 48: сократился срок действия ПЦР-теста | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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Срок действия ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 сократили. Такое постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
“Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата”, – так прописано в документе.
Напомним, что о новых предписаниях глава ведомства сообщила ещё на прошлой неделе. По мнению Анны Поповой, связано это с повышенной заразностью нового омикрон-штамма SARS-CoV-2. Этот штамм уже завезён в Россию, его нашли у двух туристов, которые вернулись из ЮАР. Кроме России, “омикрон” выявили уже почти в 40 странах, но сих пор ВОЗ не зарегистрировала ни одной смерти, вызванной этой мутацией коронавируса.
Несмотря на то, что российские ПЦР-тесты способны выявить новый штамм заразы, в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали систему тестирования специально для “омикрона”.