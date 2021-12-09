ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Кто должен убирать снег во дворах? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
4 часа Ago

Фото usluga-vsem.ru

Каждую зиму многих рубцовчан волнует один вопрос – кто отвечает за уборку снега на придомовых территориях? Кто должен чистить крыши и балконы многоквартирных домой от наледи? Подробное разъяснение опубликовала городская администрация со ссылкой на разъяснения Госжилнадзора Алтайского края.

Итак. Если коротко, то производить работы по уборке придомовой территории от снега должны УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ. В их обязанности входит:

  • сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда (включая внутриквартальные дороги и тротуары);
  • уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд;
  • обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью;
  • очистка крыш многоквартирных жилых домов от снега и наледи;
  • расчистка подъезда для спецтехники к домам и контейнерным площадкам для сбора ТКО.

“При обнаружении снега, наледи и сосулек на крышах домов и придомовых территориях гражданам необходимо обратиться в организацию, осуществляющую обслуживание данного здания. Если же управляющая компания бездействует, жители вправе обратиться в Госинспекцию Алтайского края для принятия мер”, – добавляют в профильном ведомстве.

Что до снеговых куч, которые образуются при уборке снега, то это тоже забота управляющих компаний. А вот если собственник жилья установил балкон с козырьком, на котором висят опасные сосульки, но их убирать должен сам жилец.

Справка: за ненадлежащую уборку снега и наледи управляющие компании могут быть привлечены к административной ответственности. Штрафы для ТСЖ установлены в размере от 40 тысяч рублей, штрафы для управляющих организаций — от 250 тысяч рублей.

rubtsovskmv.ru

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