Рубцовск: Рубцовские школьники отличились на образовательном марафоне «Самбо в школы Алтайского края» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: phonoteka.org

В Алтайском крае состоялся заочный творческий конкурс I осеннего образовательного марафона “Самбо в школы Алтайского края”. Он проводился среди школьных спортивных клубов, специализирующихся на вышеуказанном виде спорта, и образовательных организаций – участников регионального проекта “Самбо в школы Алтайского края”, сообщает факультет воспитания и социализации АИРО имени А.М. Топорова.

Победителей и призеров определили в четырех номинациях.

По итогам конкурса, в номинации “Видеоролик “Наш клуб – наша гордость!” победителями стали Александр Подвигин и Дарья Канаева, учащиеся рубцовской школы № 10 Кадетский корпус юных спасателей. В номинации “Фотоколлаж “Эмоции самбо” почетное второе место заняла Александра Молодцова, так же ученица МБОУ СОШ № 10.

Справка: I Осенний образовательный марафон “Самбо в школы Алтайского края” представляет собой цикл открытых массовых мероприятий, объединенных общей тематикой и направленных на развитие и популяризацию самбо в общеобразовательных организациях.

rubtsovskmv.ru