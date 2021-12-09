Рубцовск: Детские поликлиники Рубцовска ремонтируют по нацпроекту | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В уходящем году два медицинских учреждения Рубцовска были отремонтированы, а территории вокруг – приведены порядок и облагорожены. На эти цели направили более 25 миллионов рублей, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Как отмечает региональный Минздрав, средства выделили в рамках регионального проекта “Развитие детского здравоохранения и создание инфраструктуры оказания медицинской помощи детям” национального проекта “Здравоохранение”.

Так, в Детской городской больнице Рубцовска за последние три года был проведен капитальный ремонт фасада здания, приемного покоя, лестничных маршей, создан кабинет неотложной помощи. По словам главного врача учреждения Олега Панова, в текущем году было сделано следующее:

4 миллиона 800 тысяч рублей – ушло на ремонт выходов в педиатрическом отделение;

около 3 миллионов 300 тысяч рублей – на благоустройство территории (организована автопарковка с заездом со стороны ул.Громова, установлен шлагбаум и пункт охраны).

Вторым преобразившимся медучреждением стала поликлиника №2 на Черёмушках. Год назад там отремонтировали крышу, а летом 2021 года занялись благоустройством прилегающей территории: заменили асфальтовое покрытие и установили новые бордюры. Сейчас идут ремонтные работы внутри поликлиники. Весной следующего года полностью закончится капитальный ремонт первого этажа.

Как передаёт Минздрав, в планах главврача Детской горбольницы также проведение капитального ремонта в поликлинике на ул.Одесской.

“В настоящее время готовится проектно-сметная документация, там требуется полная замена электрооборудования, систем теплоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт всех кабинетов с перепланировкой. Проект будет дорогостоящий, но он обязательно будет”, – рассказал Олег Панов.

rubtsovskmv.ru