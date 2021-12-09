Рубцовск: В России на поддержку семей с детьми выделят более 6 млрд рублей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: yamal-media.ru

Российским семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет дополнительно выделят более шести миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

На заседании правительства, которое проходило 2 декабря, Мишустин отметил, что “такая поддержка очень важна, ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности”.

Напомним, с начала года российские власти направили в регионы более 270 миллиардов рублей из федерального бюджета. Ранее сообщалось, что на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет выделят еще 28 миллиардов рублей.

rubtsovskmv.ru