Рубцовск: Алтайские школьники смогут выразить признание учителям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: qwizz.ru

С 6 по 14 декабря в России впервые пройдет акция “ВеликиеСловаУчителям”. Ее проводит Министерство просвещения совместно с Группой компаний “Просвещение”, при поддержке Фонда новых форм развития образования.

Принять участие в акции могут школьники из различных образовательных учреждений. Чтобы это сделать, нужно:

• найти понравившееся высказывание известной личности – российского писателя, деятеля культуры/искусства, учёного. Обязательное условие – предложение должно быть об учителе и его миссии;

• снять ролик или нарисовать картинку, которые раскроют и проиллюстрируют смысл фразы;

• опубликовать работу в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Instagram или TikTok) с хэштегами #ВеликиеСловаУчителям, #Минпросвещениярф до 14 декабря включительно.

Лучшие работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения России. Победители получат памятные призы.

Отправить заявку на участие можно в специальном разделе сайта.

rubtsovskmv.ru