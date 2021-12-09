Рубцовск: В Рубцовске мужчина совершил кражу в магазине после чего вскрыл себе вены (видео) | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: zen.yandex.ru

Вчера, 7 декабря, в магазине “Мария-Ра” на улице Северной, мужчина совершил кражу в продуктовом отделе. Довести до конца умысел ему не удалось – его заметили администраторы магазина и попытались задержать до приезда полиции. Мужчина сначала угрожал охранникам заточкой, после чего скрылся в отделе одежды, находящийся в подвальном помещении, где вскрыл себе вены. К моменту приезда скорой помощи злоумышленник от потери крови потерял сознание. Приехавшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в больницу. Подробности выясняются.

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