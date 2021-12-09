Рубцовск: Центр «Мой бизнес» проводит для рубцовчан бесплатный бизнес-тренинг | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Специально для рубцовчан центр «Мой бизнес» проводит тренинг «Лидер, развивающий команды. Все про управление персоналом и развитием компании».

В программе:

• Рынок труда, что происходит, как влияет на бизнес, примеры успешных решений из практики российских компаний

• Руководитель/собственник бизнеса, как особенности личности лидера влияют на бизнес-результаты

• Компетенции руководителя-лидера, план развития

• Почему без системы привлечения, удержания и развития команды не может развиваться бизнес

• Цикл управления персоналом, основные этапы, точки контроля руководителя

• Сорсинг и рекрутинг, новые методы привлечения персонала

• Управление жизненным циклом сотрудников: программы онбординга и обучения

• Программы комплексного вознаграждения и благополучия: современный тренд в HR

• Эпидемия выгорания: как работать с вовлеченностью и эффективностью персонала

• Работа с ситуациями из практики участников

Формат работы: тренинг, групповая дискуссия, интерактивная лекция, командные упражнения.

Спикер тренинга Анна Бочарова – практик в области организации продаж и развития бизнеса компаний, эксперт по диверсификации бизнеса, автор книг; имеет практический опыт в коммерческих организациях на всех видах рынков (FMCG, B2B, B2C, B2G) с 2001 года. Среди клиентов: «Газпром-нефть», Head Hunter, ГК «АЛЕКО-Полимеры», ФК «Открытие» и другие.

📍Дата и локация

17 декабря, с 10.00 до 18.00

г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 23

Молодёжный центр «Точка».

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Количество мест ограничено!

Участие в программе бесплатное! Регистрируйтесь до 16 декабря по ссылке https://мойбизнес22.рф/news/37762/

Дополнительная информация по тел. 8-800-222-83-22 (Мария Стрижова)

rubtsovskmv.ru