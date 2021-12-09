Рубцовск: Центр «Мой бизнес» проводит для рубцовчан бесплатный бизнес-тренинг | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Специально для рубцовчан центр «Мой бизнес» проводит тренинг «Лидер, развивающий команды. Все про управление персоналом и развитием компании».
В программе:
• Рынок труда, что происходит, как влияет на бизнес, примеры успешных решений из практики российских компаний
• Руководитель/собственник бизнеса, как особенности личности лидера влияют на бизнес-результаты
• Компетенции руководителя-лидера, план развития
• Почему без системы привлечения, удержания и развития команды не может развиваться бизнес
• Цикл управления персоналом, основные этапы, точки контроля руководителя
• Сорсинг и рекрутинг, новые методы привлечения персонала
• Управление жизненным циклом сотрудников: программы онбординга и обучения
• Программы комплексного вознаграждения и благополучия: современный тренд в HR
• Эпидемия выгорания: как работать с вовлеченностью и эффективностью персонала
• Работа с ситуациями из практики участников
Формат работы: тренинг, групповая дискуссия, интерактивная лекция, командные упражнения.
Спикер тренинга Анна Бочарова – практик в области организации продаж и развития бизнеса компаний, эксперт по диверсификации бизнеса, автор книг; имеет практический опыт в коммерческих организациях на всех видах рынков (FMCG, B2B, B2C, B2G) с 2001 года. Среди клиентов: «Газпром-нефть», Head Hunter, ГК «АЛЕКО-Полимеры», ФК «Открытие» и другие.
📍Дата и локация
17 декабря, с 10.00 до 18.00
г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 23
Молодёжный центр «Точка».
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Количество мест ограничено!
Участие в программе бесплатное! Регистрируйтесь до 16 декабря по ссылке https://мойбизнес22.рф/news/37762/
Дополнительная информация по тел. 8-800-222-83-22 (Мария Стрижова)