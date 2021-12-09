Рубцовск: Мошенники нацелились на новогодние подарки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Наступила предновогодняя пора, время покупать подарки для родных и друзей. Но мошенники не дремлют, проворачивая новые схемы обмана к одному из самых любимых праздников.

По информации Главного управления МВД России по Алтайскому краю, уже появились первые пострадавшие от желающих “нагреть руки” на новогоднем ажиотаже. Так, жительница Павловска хотела заказать подарки, рекламу которых она увидела в социальной сети. Причём под каждым сладким набором были даже комментарии и отзывы довольных покупателей. Но менеджер, который оформил женщине заказ на 20 тысяч рублей, после оплаты просто перестал выходить на связь. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана.

Сотрудники полиции предупреждают жителей региона о всплеске мошенничества. При покупке подарков нужно использовать только проверенные сайты и ни в коем случае не верить “скидкам до 90%” на сомнительных сервисах. Также не стоит покупать новогодние наборы “с рук” у незнакомцев и главное – нельзя называть свои личные данные (паспорта, банковской карты и тд).

rubtsovskmv.ru