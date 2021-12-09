ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске разыскивают пропавшую женщину | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
4 часа Ago

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Алтайского края

Разыскивается пропавшая Алёна Иванова, 1991 года рождения. Известно, что 5 декабря женщина ушла в неизвестном направлении, и с тех пор не выходила на связь, сообщает поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт”.

Приметы: рост – 165 см, худощавое телосложение, зелено-карие глаза, русые длинные волосы. Была одета в черную куртку и черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону “горячей линии”: 8−800−700−54−52 или 112 (круглосуточно, бесплатно).

rubtsovskmv.ru

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