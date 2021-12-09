ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям камер видеонаблюдения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
4 часа Ago

Фото: suzungazeta.ru

Продавец продуктового магазина, оштрафованный за отсутствие маски, дошел до Верховного суда, оспаривая наказание на сто тысяч рублей и требуя экспертизу. Верховный суд отклонил его жалобу, сообщает Российская газета.

В постановлении суда сказано, что изображение продавца магазина на своем рабочем месте в торговом зале без “средств индивидуальной защиты органов дыхания обоснованно признано судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу”.

Это решение означает, что нарушителя можно наказать рублем без экспертизы и специального расследования. Для наказания будет достаточно изображения с камер видеонаблюдения, если такие кадры позволяют четко зафиксировать нарушение

rubtsovskmv.ru

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