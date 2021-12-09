ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске начинаются сибирские морозы: погода на 9 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
4 часа Ago

Фото: kykyryzo.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 9 декабря, по данным синоптиков будет ясно, но по-настоящему морозно. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 9 м/с. В утренние часы температура понизится до -22ºС , днём -14…-19ºС.

В Рубцовске пасмурно с прояснениями, небольшие осадки в виде слабого снега. В утренние часы изморозь, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом в южный, 1-3 м/с, порывы до 4-6 м/с. Утром и вечером ожидается мороз в -17…-20ºС, днём -13…-15ºС. Преимущественно без осадков.

 

rubtsovskmv.ru

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