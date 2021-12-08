Рубцовск: В документе опечатка? Разбираемся, как исправить технические ошибки в ЕГРН | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Эксперты Кадастровой палаты Алтайского края 9 декабря с 9 до 12 часов ответят на вопросы об исправлении технических ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как поясняет пресс-служба правительства региона – в любом информационном ресурсе, в ЕРГН в том числе, могут содержаться технические ошибки. Под такой ошибкой понимается описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная регистрирующим органом и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в документах, на основании которых в ЕГРН вносили информацию.

Что делать собственнику, обнаружившему неточности? Чем техническая ошибка отличается от реестровой и как происходит ее исправление? Как внести изменения в сведения ЕГРН? На эти вопросы жители региона и получат ответы в рамках горячей телефонной линии. Специалисты Кадастровой палаты Алтайского края ответят на звонки по телефону 8 (3852) 55-76-59, добавочный номер 7171.

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