ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанин организовал наркопритон, но был задержан | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: riavrn.ru

В Рубцовске задержали местного жителя по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации следствия, мужчина неоднократно предоставлял свою жилплощадь наркоманам для “продолжения банкета”, то есть – употребления синтетических наркотических средств. В ходе осмотра квартиры служебная собака полицейских помогла найти 18 использованных одноразовых шприцов и посуду, в которой варили  одурманивающее средство.

“В отношении жителя города Рубцовска отделом дознания МО МВД России “Рубцовский” возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ: “Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”, – добавляют в ведомстве.

Теперь мужчине грозит срок до 4 лет лишения свободы. В настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В документе опечатка? Разбираемся, как исправить технические ошибки в ЕГРН | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В документе опечатка? Разбираемся, как исправить технические ошибки в ЕГРН | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото из открытых источников Эксперты Кадастровой палаты Алтайского края 9 декабря с 9 до 12 часов ответят на вопросы об исправлении...
Рубцовск: Рубцовчанин стал призером регионального чемпионата «WorldSkills Russia» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанин стал призером регионального чемпионата «WorldSkills Russia» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: worldskills.ru 3 декабря в Алтайском государственном колледже состоялась церемония закрытия IV регионального чемпионата “Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2021”....
Рубцовск: В Алтайском крае смертность от коронавируса в ноябре побила все рекорды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае смертность от коронавируса в ноябре побила все рекорды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: severpost.ru В минувшем ноябре в Алтайском крае органами ЗАГС зарегистрировано почти в два раза больше актов о смерти, чем...
Рубцовск: Алтайские приставы проводят «горячую линию» по противодействию коррупции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Алтайские приставы проводят «горячую линию» по противодействию коррупции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: ugra-tv.ru Сегодня, 7 декабря, пройдет “горячая линия” по вопросам противодействия коррупции. Ее организует управление Федеральной службы судебных приставов по...

Читать по теме:

ВТОПЕ: