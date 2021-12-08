Рубцовск: Рубцовчанин организовал наркопритон, но был задержан | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске задержали местного жителя по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации следствия, мужчина неоднократно предоставлял свою жилплощадь наркоманам для “продолжения банкета”, то есть – употребления синтетических наркотических средств. В ходе осмотра квартиры служебная собака полицейских помогла найти 18 использованных одноразовых шприцов и посуду, в которой варили одурманивающее средство.

“В отношении жителя города Рубцовска отделом дознания МО МВД России “Рубцовский” возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ: “Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”, – добавляют в ведомстве.

Теперь мужчине грозит срок до 4 лет лишения свободы. В настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

rubtsovskmv.ru