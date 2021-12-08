Рубцовск: Рубцовчанин стал призером регионального чемпионата «WorldSkills Russia» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: worldskills.ru

3 декабря в Алтайском государственном колледже состоялась церемония закрытия IV регионального чемпионата “Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2021”. На мероприятии также подвели итоги по некоторым компетенциям и выявили победителей.

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, в этом году в чемпионате на площадках колледжа принимали участие 14 лучших студентов по итогам отборочных соревнований из 10 профессиональных образовательных организаций Алтайского края и Новосибирской области.

Мастерство учащихся оценивали 20 экспертов из различных образовательных организаций – преподаватели и мастера производственного обучения. Жюри отметило высокие умения и профессионализм участников.

По итогам чемпионата почетное 3 место по компетенции “Электромонтаж” занял Александр Мельников, студент Рубцовского аграрно-промышленного техникума.

Победители представят Алтайский край на отборочном этапе на право участия в национальном финале “WorldSkills Russia”.

Справка: “WorldSkills Russia” – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире посредством организации и проведения чемпионатов как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

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