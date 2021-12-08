ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Юные баскетболисты Рубцовска – дважды призёры спартакиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото youtube.com

С 25 по 28 ноября в Рубцовске состоялась XLI Спартакиада спортивных школ Алтайского края по баскетболу среди юниоров 2004-2005 г.р. Соревнования проходили на базе спортивной школы “Юбилейный”.

Всего в мероприятии приняли участие команды со всех уголков региона. Наш город представляли две команды воспитанников СШ “Юбилейный”. По итогам соревнований места в турнирной таблице распределились следующим образом:

  • 1 место – “СШОР по баскетболу “Алтайбаскет” (г. Барнаул);
  • 2 место – “Каменская СШ” (г. Камень-на-Оби);
  • 3 место – “СШ Победа” (г. Барнаул);
  • 4 место – “СШ Юбилейный” – 2004-2005г.р. (г. Рубцовск);
  • 5 место – “Павловская СШ им. Чекушкиных” (с. Павловск);
  • 6 место – ДЮСШ (Первомайский район);
  • 7 место – “СШ Змеиногорского района” (г. Змеиногорск);
  • 8 место – “СШ “Юбилейный” – 2007г.р. (г. Рубцовск).

Тренируют рубцовских спортсменов Татьяна Зайкова и Михаил Прищепа.

ГОРНЯК22 09.12.2021Фото: юбилейныйсш.рф

rubtsovskmv.ru

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