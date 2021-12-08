Рубцовск: Юные баскетболисты Рубцовска – дважды призёры спартакиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 25 по 28 ноября в Рубцовске состоялась XLI Спартакиада спортивных школ Алтайского края по баскетболу среди юниоров 2004-2005 г.р. Соревнования проходили на базе спортивной школы “Юбилейный”.

Всего в мероприятии приняли участие команды со всех уголков региона. Наш город представляли две команды воспитанников СШ “Юбилейный”. По итогам соревнований места в турнирной таблице распределились следующим образом:

1 место – “СШОР по баскетболу “Алтайбаскет” (г. Барнаул);

2 место – “Каменская СШ” (г. Камень-на-Оби);

3 место – “СШ Победа” (г. Барнаул);

4 место – “СШ Юбилейный” – 2004-2005г.р. (г. Рубцовск);

5 место – “Павловская СШ им. Чекушкиных” (с. Павловск);

6 место – ДЮСШ (Первомайский район);

7 место – “СШ Змеиногорского района” (г. Змеиногорск);

8 место – “СШ “Юбилейный” – 2007г.р. (г. Рубцовск).

Тренируют рубцовских спортсменов Татьяна Зайкова и Михаил Прищепа.

Фото: юбилейныйсш.рф

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