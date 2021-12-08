Рубцовск: В Алтайском крае смертность от коронавируса в ноябре побила все рекорды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В минувшем ноябре в Алтайском крае органами ЗАГС зарегистрировано почти в два раза больше актов о смерти, чем в этом же месяце до пандемии, сообщает “Алтапресс”. Ноябрьский показатель стал максимальным за всю историю распространения коронавируса в регионе. Если брать федеральные показатели, чрезвычайный рост смертности отмечается и во всей стране. Неутешительные цифры власти объясняют приходом штамма дельта, но утверждают, что волна пандемии пошла на спад.

Цифры смертности в Алтайском крае начали расти по мере распространения инфекции по региону – с июня прошлого года. В ноябре прошлого года смертность фиксировалась на пиковых показателях – 4651 случая. Но прошедший ноябрь побил этот антирекорд, за месяц было зарегистрировано 4823 акта о смерти.

Если сравнивать цифры с допандемийным уровнем, ранее в ноябре регистрировалось 2,6 тыс. актов о смерти, это – усредненный показатель за 2016-2019 годы, что в 1,8 раз меньше ноября 2021 года. Избыточная смертность составила 2,2 тыс. человек только за один месяц.

– Показатели смертности и госпитальной летальности в Алтайском крае ниже среднероссийских. При этом мы имеем по этому году прирост умерших – более 6 тыс. человек относительно 2020 года, – прокомментировал ситуацию глава краевого минздрава Дмитрий Попов в конце ноября.

В целом по России в октябре возросла на 20,3% (к октябрю 2020-го), в ноябре она вновь увеличилась. При этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%. Поэтому прирост смертности «более чем на 100% приходится на коронавирус», приводит слова Татьяны Голиковой «РИА Новости».

Власти осторожно утверждают, что нынешняя волна заболеваемости ковидом пошла на спад – об этом, в частности, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Признаки этого заметны и в Алтайском крае. Так, за месяц, с 4 ноября по 4 декабря, сократилось количество госпитализированных больных с коронавирусом (с 3984 до 3064) и с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 (с 345 до 317). Снизилась и доля тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях: с 875 до 628. С 20 ноября ежедневно выздоравливает больше людей, чем заболевает, по данным оперштаба.

rubtsovskmv.ru