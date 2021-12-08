ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Алтайские приставы проводят «горячую линию» по противодействию коррупции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: ugra-tv.ru

Сегодня, 7 декабря, пройдет “горячая линия” по вопросам противодействия коррупции. Ее организует управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Как поясняют в пресс-службе УФССП региона, жители смогут сообщить о наличии, либо отсутствии в действиях (бездействии) судебных приставов-исполнителей признаков состава преступления, а также о наличии в действиях должностных лиц структурных подразделений Управления конфликта интересов.

Конфиденциальность информации гарантируется.

Звонки будут приниматься с 09.00 до 18.00 часов по телефону 8-(3852)-29-59-75.

rubtsovskmv.ru

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