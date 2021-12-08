ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Социальные выплаты проиндексируют с 2022 года | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: iz.ru

В следующем году вступает в силу закон Алтайского края “О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”. Согласно тексту документа, социальные выплаты для жителей региона будут проиндексированы на 4%.

Как сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края, с 1 января 2022 года увеличатся размеры отдельных видов выплат региональным льготникам. Новый размер ежемесячной госпомощи составит:

  • для ветеранов труда и ветеранов труда Алтайского края – 665 рублей;
  • для тружеников тыла – 645 рублей;
  • для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими – 645 рублей;
  • для отдельных категорий сельских специалистов – 960 рублей;
  • компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности – 2250 рублей.

Для семей с детьми с нового года также поднимут размер некоторых видов выплат, а именно:

  • пособие гражданам, усыновившим детей – 13 252,60 рублей или
    14 405,00 рублей;
  • дополнительная пенсия детям, кормильцы которых погибли при выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона – 6 626,30 рублей или 7 202,50 рублей;
  • ежемесячное пособие на ребенка – от 192,05 рублей до 1 252,50 рублей (в зависимости от категории семьи, в которой воспитывается ребенок: ребенок одинокой матери, многодетная семья);
  • ежемесячная денежная выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет – 11 524 рубля.

“Меры социальной поддержки предоставляются с применением районного коэффициента 15% или 25%”, – добавляют в профильном ведомстве.

Размер выплаты по материнскому капиталу в Алтайском крае составит 59 907 рублей.

rubtsovskmv.ru

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