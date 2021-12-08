Рубцовск: В Рубцовске отметят День конституции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: dkstimul.ru
Традиционно 12 декабря в России отмечают День конституции. Это одна из значимых памятных дат российского государства. В честь этого события специалисты учреждений культуры Рубцовска подготовили программу мероприятий, посвященных важному государственному празднику.
6 – 10 декабря
“Основа всех основ” – цикл классных часов в Детских школах искусств.
8 декабря
16.00. “Основной… закон” – игра молодежного квиз-клуба “Несложный вопрос” (16+) Картинная галерея им. В.В. Тихонова.
9 декабря
17.00 “Основной… закон” – игра молодежного квиз-клуба “Несложный вопрос” (16+) Молодежный Центр “Точка”.
10 декабря
“Главный закон страны” – обзор ресурсов электронной Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (0+) http://biblrub.ru/, https://ok.ru/biblioteka.rubt, https://vk.com/biblioteka_rubtsovsk;
13.00. “Конституция России – главный закон страны” – интеллектуальная игра (12+) ДК “Алтайсельмаш”;
13.00. “Я – гражданин России” – брейн – ринг (12+) ДЮДК “Черемушки”;
13.00. “Я – юный гражданин планеты” – конкурс рисунков и плакатов (0+) ДК “Алтайсельмаш”.
12 декабря
“Наша Родина – Россия” – познавательная онлайн-программа (0+) https://gdk-rub.ru/