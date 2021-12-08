ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске отметят День конституции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: dkstimul.ru

Традиционно 12 декабря в России отмечают День конституции. Это одна из значимых памятных дат российского государства. В честь этого события специалисты учреждений культуры Рубцовска подготовили программу мероприятий, посвященных важному государственному празднику.

6 – 10 декабря

“Основа всех основ” – цикл классных часов в Детских школах искусств.

8 декабря

16.00. “Основной… закон” – игра молодежного квиз-клуба “Несложный вопрос” (16+) Картинная галерея им. В.В. Тихонова.

9 декабря

17.00 “Основной… закон” – игра молодежного квиз-клуба “Несложный вопрос” (16+) Молодежный Центр “Точка”.

10 декабря

“Главный закон страны” – обзор ресурсов электронной Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (0+) http://biblrub.ru/, https://ok.ru/biblioteka.rubt, https://vk.com/biblioteka_rubtsovsk;

13.00. “Конституция России – главный закон страны” – интеллектуальная игра (12+) ДК “Алтайсельмаш”;

13.00. “Я – гражданин России” – брейн – ринг (12+) ДЮДК “Черемушки”;

13.00. “Я – юный гражданин планеты” – конкурс рисунков и плакатов (0+) ДК “Алтайсельмаш”.

12 декабря

“Наша Родина – Россия” – познавательная онлайн-программа (0+) https://gdk-rub.ru/

rubtsovskmv.ru

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