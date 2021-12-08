Рубцовск: В Рубцовске стартовала декада инвалидов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска»

Декада инвалидов проходит с 1 по 10 декабря. Это ежегодная социальная акция, цель которой – привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках декады в Комплексном центре социального обслуживания населения Рубцовска состоялась выставка-ярмарка “Волшебство на кончике иглы”.

На торжественном открытии мероприятия выступал ансамбль барабанщиков “Ритмы сердца”. Порадовали зрителей и дети из творческих коллективов города – Иван Ходцев и Полина Горохова. Помимо этого, воспитанники швейной мастерской “Лоскуток” представили свои поделки. На выставке гости смогли приобрести для себя или в подарок фигурное мыло новогодней тематики, кухонные принадлежности, мягкие игрушки и многое другое.

“Создавая что-то своими руками, молодые люди с инвалидностью укрепляют связь с внешним миром, что особенно важно. Выполненное изделие несет отпечаток их личности. Творчество – это непременное условие успешной самореализации личности, позволяющее проявить себя в современном мире, в разнообразных жизненных ситуациях”, – отмечает руководитель мастерской Марина Аполлон.

На ярмарке побывали также члены клубов общения для пожилых людей и граждан с ОВЗ «Добрые встречи» и «Волшебный сундучок», а также 14 семей города, воспитывающих детей с инвалидностью.

Фото: КГБУСО “Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска”

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