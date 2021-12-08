Рубцовск: В Рубцовске осудили лихача на Лексусе устроившего смертельное ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Инцидент Рубцовск

В Рубцовском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Горняка, который ранним утром 11 апреля 2021 года совершил жесткое ДТП на улице Мануковского. Управляя джипом Лексус и находясь в состоянии опьянения, он грубо нарушил правила дорожного движения и не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где сначала протаранил остановочный павильон, затем деревянное ограждение частного дома и автомобиль Жигули, который стоял в территории. В результате происшествия супруга мужчины, которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила телесные повреждения и скончалась на месте ДТП.

Во время рассмотрения дела суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, сообщили «Местному времени» в пресс-службе Рубцовского городского суда. Отмечается, что мужчина характеризовался исключительно положительно и впервые привлекался к уголовной ответственности, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Были учтены обстоятельства смягчающие наказание – суд признал и учел полное признание им вины и раскаяние в содеянном, а также мнение потерпевшей. Ей была признана мать погибшей супруги, которая не настаивала на строгом наказании и просила не лишать свободы отца ее внуков. Кроме того, суд учел тот факт, что на иждивении у мужчины находятся двое малолетних детей, единственным родителем которых он остался.

С учетом всех обстоятельств суд назначил мужчине минимальное наказание, предусмотренное статьей 264 УК РФ, виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Отметим, что участники процесса не согласились с приговором суда, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым. Адвокат и потерпевшая просили наказание смягчить и отсрочить его исполнение до достижения ребенком 14-летнего возраста, государственный обвинитель просил учесть дополнительное смягчающее обстоятельство и понизить наказание на 1 месяц.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор Рубцовского городского суда без изменения, отметив при этом, что подсудимый пренебрег предоставленной ему возможностью лично заниматься воспитанием детей, участвовать в их жизни и развитии, поскольку сев за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, поставил под угрозу не только свою жизнь и жизнь других людей, но и благополучие своих детей, лишив их, в том числе, матери.

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