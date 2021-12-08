Рубцовск: В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В конце 2020 года Российское правительство утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Праздничный день 2 января совпал с воскресеньем, и выходной перенесли на последний день года.

Депутаты Госдумы же предлагают сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе.

«Думаю, что так можно сделать, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы люди больше не беспокоились. Они действительно уже ждут 31 декабря, зная, что это выходной день и можно начинать готовиться к Новому году», – высказала свою мысль в беседе с URA.RU депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Но чтобы 31 декабря стал постоянным выходным, придется переносить день отдыха с какого-либо другого праздника. Вероятнее всего это можно сделать за счет весенних выходных.

Предстоящие новогодние каникулы у россиян в этот раз продлятся десять дней – с 31 декабря по 9 января.

rubtsovskmv.ru