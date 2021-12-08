ГОРНЯК22 09.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Новогодний Рубцовск»: объявлен городской конкурс среди организаций и предпринимателей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: frmall.ru

Администрацией Рубцовска объявлен городской конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление под названием «Новогодний Рубцовск».

Принять участие в конкурсе и побороться за звание победителя могут как юридические лица всех организационно-правовых форм собственности, так и индивидуальные предприниматели. Организатором  мероприятия стал отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры муниципалитета.

В конкурсе предусмотрено две номинации: «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление витрины (входной зоны) объекта розничной торговли»; «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление витрины (входной зоны) объектов общественного питания и сферы услуг».

Конкурс рассчитан на два этапа. Первый этап по приему заявок на участие пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Второй этап, на котором будет производиться допуск заявок, оценка конкурсного объекта, определение и награждение победителей пройдет с 10 по 20 декабря.

Согласно условиям, конкурсанты должны осуществлять деятельность на территории города Рубцовска в сферах услуг и бытового обслуживания населения, розничной торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, фармакологических и медицинских учреждениях, автозаправочных станциях и комплексах.

«Заявки принимаются с 25 ноября по 9 декабря 2021 года в письменном виде на бумажном носителе или электронной форме в отделе по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации Рубцовска по адресу пр. Ленина, 130, кабинет № 23 или по электронной почте petrovskaia@rubtsovsk.org», – сообщили в муниципалитете.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте администрации города перейдя по этой ссылке.

rubtsovskmv.ru

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