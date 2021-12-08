Рубцовск: Поездки на такси для ветеранов ВОВ могут сделать бесплатными | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.navigato.ru

Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета “Наша Победа” во вторник.

“На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года”, – цитирует Шадаева ТАСС.

Он также уточнил, что такая возможность будет предоставлена в городах, где работают сервисы онлайн-такси.

“Думаю, до конца января мы сможем сформулировать такое предложение, чтобы в 2022 году предоставить ветеранам эту возможность”, – заключает министр.

rubtsovskmv.ru