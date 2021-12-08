Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске морозно: погода на 8 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ТАСС

В Алтайский край и Рубцовск сегодня, 8 декабря, по данным синоптиков придут морозы и снегопады. А теперь подробнее.

В Алтайском крае днём -15…-20ºС, по югу до -10ºС. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Рубцовске днём -8…-11ºС, на рассвете и к вечеру ожидается похолодание -15…-19ºС. Преимущественно без осадков. На дорогах снежный налёт и сильная гололедица. Ветер северо-западный 2-3 м/с, порывы 5-6 м/с.

“7 декабря с 20:00 ВКОФ ТОО “Казахавтодор” в связи с ухудшением погодных условий, (снег, дождь, гололед) ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на автомобильной дороге “Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км 105-123 (г. Шемонаиха – до границы РФ)”, – сообщает “Алтайавтодор”.

rubtsovskmv.ru