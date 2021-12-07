Рубцовск: «Здоровая среда»: в Рубцовске прошёл конкурс проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Вредные привычки среди подростков и молодёжи давно стали своеобразным бичом общества. Но и среди них есть те, которые наиболее опасны и несут в себе страшные последствия. «Наставлять на путь истинный» детей и подростков становится всё сложнее, поэтому 1 декабря в молодёжном центре «Точка» города Рубцовска состоялись сразу два события, на которых обсудили методы воздействия и профилактики.

«Всё начинается с идеи» – так был назван конкурс проектов учреждений культуры нашего города по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Участие приняли ДЮДК «Черёмушки», ДК «Алтайсельмаш», Краеведческий музей и Центральная городская библиотека. Каждый конкурсант представлял свой проект – мероприятие (или цикл), которое можно и нужно проводить с ребятами чтобы рассказать им о вреде употребления опасных веществ, чем заканчиваются подобные увлечения и так далее.

– Наша сегодняшняя встреча проводится в рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске на 2021-2025 годы». Вообще в рамках этой программы в нашем городе проводится очень много различных мероприятий. А в этом году отдел культуры и отдел молодёжи Управление культуры и спорта решил организовать конкурс проектов, – рассказывает Юлия Осипенко, заместитель начальника городского Управления культуры, спорта и молодёжной политики.

«Но причём здесь дома культуры, театры, библиотеки и прочие учреждения? – спросят многие. – Как они будут бороться, например, с детской наркоманией?» Всё очень просто. Именно в этих учреждениях проводятся регулярные встречи с детьми и подростками. Встречи интересные и познавательные. И если ребёнок скучает на лекции о вреде курения в школе, то от учреждения культуры он ждёт чего-то интересного.

Также не стоит забывать о «могучей силе искусства». Учреждения культуры входят в систему профилактики именно с этой целью – прорефлексировать подростков. На базе учреждений культуры сейчас организовывается масса разнообразных мероприятий во всех форматах, что позволит найти подход почти к каждому участнику. СПИД, наркомания, асоциальное поведение – каждую тему нужно проанализировать и подать так, чтобы человека «зацепило» и он уже не пошёл по этой дороге. А на это способно именно искусство во всех его жанровых проявлениях.

Во время защиты своих проектов главный упор конкурсанты делали как раз на игровую составляющую, чтобы подросткам было не только познавательно, но и интересно. Но, кроме этого, важным аспектом были и другие моменты – к примеру, визуализация. Так, проект от ДЮДК «Черёмушки» «Жизнь состоит из разных красок. Найди свои» предполагал кроме брейн-ринга ещё и раскрашивание гипсового барельефа, а в конце мероприятия – награждение участников кружками с памятной символикой, чтобы дети запомнили этот день и, глядя на кружку, вспоминали о том, как хороша жизнь без вредных привычек.

Остальные участники представили квесты для подростков и молодёжи. А вот проект Центральной городской библиотеки «Здоровая среда» был более масштабным и представлял собой целый комплекс мероприятий для рубцовчан всех возрастов. Предполагается, что на базе учреждения будет создана спортивно-интеллектуальная площадка, в ходе работы которой будут проводиться как лекции, мастер-классы или тренинги, так и спортивные мероприятия с тренерами по обучению горожан здоровьесберегающим технологиям. Планируется организовать марафон по ЗОЖ, и каждую среду на протяжении всего декабря будут проводиться встречи. Завершится всё фестивалем здоровья по всем зимним видам спорта на обновлённой библиотечной площади.

Оценивало проекты жюри из представителей разных отраслей – Маргарита Епанщинцева, начальник отдела профилактики рубцовского филиала Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом; Юлия Осипенко, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики; Константин Теслин, ведущий методист Управлений культуры; Алексей Ефимкин, директор общественной организации «Прогресс».

По итогам конкурса победителем стал проект ЦГБ, получив финансирование в 10 тысяч рублей.

– Все проекты будут отложены в «копилку». Несмотря на то, что финансирование получил один проект, всем учреждениям культуры рекомендуется включить подобные мероприятия в свои программы. Конкурс станет ежегодным, мы будем встречаться и рассматривать проекты учреждений культуры, обсуждать и выбирать лучшие. Надеемся, что в следующем году конкурсантов станет больше, – добавила Юлия Осипенко.

После конкурса участники и члены жюри собрались на круглый стол. Главным вопросом обсуждения стало предотвращение асоциального поведения молодежи. Впрочем, основные тезисы и выводы были озвучены ранее – нужно работать не столько с подростками, сколько с их родителями. Воспитание должно идти планомерно и всесторонне. И, действительно, достаточно спорно выглядит ситуация, когда, к примеру, родитель забирает ребёнка с мероприятия о вреде курения и закуривает сам. А малышу говорит: «А вот если ты будешь курить – уши откручу».

Участники также отметили трудности, с которыми сейчас сталкиваются учреждения культуры из-за поправок, внесённых в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По словам специалистов, при проведении мероприятия с детьми теперь нельзя употреблять не только запрещающие символы (перечёркнутая сигарета, шприц и т. д.), но и даже многие слова (такие, как «наркотики», «сигарета», «водка» и так далее). Доходит до того, что некоторые детские вроде бы книги хранятся в фонде, но их нельзя выставлять на полку, если на обложке есть что-то запретное, что может вызвать интерес у ребёнка. Кроме этого, многие подростки берут из интернета много фейковой информации – вроде той, что употребление электронных сигарет полезно для здоровья. И разбить эту стену псевдоубеждений может только высококвалифицированный специалист, который подкован во множестве областей – от медицины до юриспруденции.

В итоге участники встречи пришли к выводу, что важен открытый диалог со всеми: с детьми, взрослыми, со школами, секциями и так далее. Невозможно спрятать ребёнка от негативной информации, сейчас всё доступно в интернете. Немного глупо говорить школьникам, что курить и пить нельзя, потому что они видят, как взрослые именно это и делают. Нужен другой подход. К примеру, рассказать о последствиях и болезнях, об административной и уголовной ответственности. Но главное – делать упор на плюсы. Плюсы здорового образа жизни без вредных и опасных привычек.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

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