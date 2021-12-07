ГОРНЯК22 07.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Здоровая среда»: в Рубцовске прошёл конкурс проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Вредные привычки среди подростков и молодёжи давно стали своеобразным бичом общества. Но и среди них есть те, которые наиболее опасны и несут в себе страшные последствия. «Наставлять на путь истинный» детей и подростков становится всё сложнее, поэтому 1 декабря в молодёжном центре «Точка» города Рубцовска состоялись сразу два события, на которых обсудили методы воздействия и профилактики.

«Всё начинается с идеи» – так был назван конкурс проектов учреждений культуры нашего города по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Участие приняли ДЮДК «Черёмушки», ДК «Алтайсельмаш», Краеведческий музей и Центральная городская библиотека. Каждый конкурсант представлял свой проект – мероприятие (или цикл), которое можно и нужно проводить с ребятами чтобы рассказать им о вреде употребления опасных веществ, чем заканчиваются подобные увлечения и так далее.

– Наша сегодняшняя встреча проводится в рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске на 2021-2025 годы». Вообще в рамках этой программы в нашем городе проводится очень много различных мероприятий. А в этом году отдел культуры и отдел молодёжи Управление культуры и спорта решил организовать конкурс проектов, – рассказывает Юлия Осипенко, заместитель начальника городского Управления культуры, спорта и молодёжной политики.

«Но причём здесь дома культуры, театры, библиотеки и прочие учреждения? – спросят многие. – Как они будут бороться, например, с детской наркоманией?» Всё очень просто. Именно в этих учреждениях проводятся регулярные встречи с детьми и подростками. Встречи интересные и познавательные. И если ребёнок скучает на лекции о вреде курения в школе, то от учреждения культуры он ждёт чего-то интересного.

Также не стоит забывать о «могучей силе искусства». Учреждения культуры входят в систему профилактики именно с этой целью – прорефлексировать подростков. На базе учреждений культуры сейчас организовывается масса разнообразных мероприятий во всех форматах, что позволит найти подход почти к каждому участнику. СПИД, наркомания, асоциальное поведение – каждую тему нужно проанализировать и подать так, чтобы человека «зацепило» и он уже не пошёл по этой дороге. А на это способно именно искусство во всех его жанровых проявлениях.

Во время защиты своих проектов главный упор конкурсанты делали как раз на игровую составляющую, чтобы подросткам было не только познавательно, но и интересно. Но, кроме этого, важным аспектом были и другие моменты – к примеру, визуализация. Так, проект от ДЮДК «Черёмушки» «Жизнь состоит из разных красок. Найди свои» предполагал кроме брейн-ринга ещё и раскрашивание гипсового барельефа, а в конце мероприятия – награждение участников кружками с памятной символикой, чтобы дети запомнили этот день и, глядя на кружку, вспоминали о том, как хороша жизнь без вредных привычек.

Остальные участники представили квесты для подростков и молодёжи. А вот проект Центральной городской библиотеки «Здоровая среда» был более масштабным и представлял собой целый комплекс мероприятий для рубцовчан всех возрастов. Предполагается, что на базе учреждения будет создана спортивно-интеллектуальная площадка, в ходе работы которой будут проводиться как лекции, мастер-классы или тренинги, так и спортивные мероприятия с тренерами по обучению горожан здоровьесберегающим технологиям. Планируется организовать марафон по ЗОЖ, и каждую среду на протяжении всего декабря будут проводиться встречи.  Завершится всё фестивалем здоровья по всем зимним видам спорта на обновлённой библиотечной площади.

Оценивало проекты жюри из представителей разных отраслей – Маргарита Епанщинцева, начальник отдела профилактики рубцовского филиала Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом; Юлия Осипенко, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики; Константин Теслин, ведущий методист Управлений культуры;  Алексей Ефимкин, директор общественной организации «Прогресс».

По итогам конкурса победителем стал проект ЦГБ, получив финансирование в 10 тысяч рублей.

– Все проекты будут отложены в «копилку». Несмотря на то, что финансирование получил один проект, всем учреждениям культуры рекомендуется включить подобные мероприятия в свои программы. Конкурс станет ежегодным, мы будем встречаться и рассматривать проекты учреждений культуры, обсуждать и выбирать лучшие. Надеемся, что в следующем году конкурсантов станет больше, – добавила Юлия Осипенко.

После конкурса участники и члены жюри собрались на круглый стол. Главным вопросом обсуждения стало предотвращение асоциального поведения молодежи. Впрочем, основные тезисы и выводы были озвучены ранее – нужно работать не столько с подростками, сколько с их родителями. Воспитание должно идти планомерно и всесторонне. И, действительно, достаточно спорно выглядит ситуация, когда, к примеру, родитель забирает ребёнка с мероприятия о вреде курения и закуривает сам. А малышу говорит: «А вот если ты будешь курить – уши откручу».

Участники также отметили трудности, с которыми сейчас сталкиваются учреждения культуры из-за поправок, внесённых в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По словам специалистов, при проведении мероприятия с детьми теперь нельзя употреблять не только запрещающие символы (перечёркнутая сигарета, шприц и т. д.), но и даже многие слова (такие, как «наркотики», «сигарета», «водка» и так далее). Доходит до того, что некоторые детские вроде бы книги хранятся в фонде, но их нельзя выставлять на полку, если на обложке есть что-то запретное, что может вызвать интерес у ребёнка. Кроме этого, многие подростки берут из интернета много фейковой информации – вроде той, что употребление электронных сигарет полезно для здоровья. И разбить эту стену псевдоубеждений может только высококвалифицированный специалист, который подкован во множестве областей – от медицины до юриспруденции.

В итоге участники встречи пришли к выводу, что важен открытый диалог со всеми: с детьми, взрослыми, со школами, секциями и так далее. Невозможно спрятать ребёнка от негативной информации, сейчас всё доступно в интернете. Немного глупо говорить школьникам, что курить и пить нельзя, потому что они видят, как взрослые именно это и делают. Нужен другой подход. К примеру, рассказать о последствиях и болезнях, об административной и уголовной ответственности. Но главное – делать упор на плюсы. Плюсы здорового образа жизни без вредных и опасных привычек.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021 ГОРНЯК22 07.12.2021

rubtsovskmv.ru

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