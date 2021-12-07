Рубцовск: С холодами в Рубцовск пришли «зольные пожары» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Наступили холода, и рубцовчане согреваются всеми доступными средствами. Но даже неправильное обращение с обогревателем может вызвать пожар, а при использовании печного отопления и вовсе нужно быть максимально осторожным.

По информации рубцовских пожарных, за последние дни участились случаи неосторожного обращения с источниками огня, такими как зола. Например, 4 декабря на пульт диспетчера пожарной связи поступило сообщение о возгорании в частном доме по пер. Базарному. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание пола в надворной постройке. Причиной стало неправильное хранения золы. К счастью, в результате данного пожара пострадавших нет.

“Хотелось бы напомнить гражданам, что согласно требованиям “Правил противопожарного режима в Российской Федерации”, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место”, – обращаются к рубцовчанам сотрудники профильного ведомства.

Что это значит? Выносить золу из топок печей необходимо в места, в которых отсутствует потенциальная горючая среда (например, зимой можно высыпать золу в сугроб). Однако, сначала нужно убедиться, что зола холодная, и не приведёт к возгоранию прошлогодней травы, мусора и тд.

К сожалению, некоторые люди пренебрегают этими правилами, вынося золу в картонных коробках или деревянных ящиках. Иногда горячую золу ставят остывать вне топки, прямо в железном ведре на деревянные полы, не догадываясь, что это может привести к трагедии. Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают: соблюдайте требования пожарной безопасности, сохраните своё имущества, а главное – жизнь и здоровье себе и своим близким.

rubtsovskmv.ru