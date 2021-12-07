Рубцовск: Проект «500+» нацелен повысить качество образования в российских школах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Стартовавший в 2020 году проект «500+» повышает качество образования в российских школах. Он был организован для оказания поддержки школам с низкими образовательными результатами и дает положительный эффект для достижения цели по вхождению России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования.

Об этом рассказали участники пресс-конференции, посвященной результатам региональной и общероссийской оценке качества образования в школах РФ по модели международного исследования PISA, сообщает официальный сайт Рособрнадзора.

«В апреле 2022 года Россия, наряду с другими странами, примет участие в международном исследовании PISA. Оно позволит оценить мировую динамику качества образования, в том числе, как повлияла пандемия коронавируса и дистанционное обучение на результаты школьников всех стран», — рассказал на конференции руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Одной из основных целей национального проекта «Образование» является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году. Определяться положение России относительно других стран будет на основе результатов международных исследований PISA, PIRLS и TIMSS.

Почему «500+»? Название проекта связано с тысячебалльной шкалой, которая используется в международных сопоставительных исследованиях качества образования. Например, в исследовании PISA (программа по оценке достижений учащихся) средние баллы 15-летних школьников какой-либо страны превышают значение 500, то можно утверждать, что в этой стране высокий уровень качества образования. Таким образом, название проекта «500+» отражает задачу достижения каждой российской школой уровня подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA.

Есть и в России образовательные организации, которые демонстрируют высочайшие показатели по всем видам грамотности и находятся на уровне мировых лидеров. Но имеется и достаточно весомое количество отстающих школ. Для помощи таким школам и реализуется проект «500+». Нацеленность здесь идет именно на учеников, имеющих определенные трудности в обучении. На сегодняшний момент 39 районов и городов края уже приняли участие в проекте.

Для справки: Федеральный институт оценки качества образования совместно с регионами реализует проект адресной помощи школам с низкими образовательными результатами в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 2021 и 2022 годах в проекте будут принимать участие по 3000 школ из 84 субъектов РФ ежегодно.

rubtsovskmv.ru