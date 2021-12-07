Рубцовск: Аварии зафиксированы, нарушители задержаны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 29 ноября по 5 декабря на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, из них в одном происшествии пострадало двое рубцовчан. Погибших нет.

По статистике Госавтоинспекции все случаи делятся на следующие категории:

4 столкновения;

4 наезда на стоящее транспортное средство;

1 наезд на пешехода;

1 опрокидывание;

1 иной вид ДТП.

Всего за неделю сотрудниками ГИБДД выявлено 283 нарушения Правил дорожного движения, из них:

49 водителей, не пристегнутых ремнями безопасности;

27 пешеходов, нарушивших ПДД;

18 водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения;

10 не предоставлений преимущества движению пешеходам;

9 случаев управление транспортом, не имея водительского удостоверения, или лишенные оных и другие.

03 декабря в Рубцовске прошло профилактическое мероприятие “Пешеход”, в рамках которого пресечено два нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. Также выявлено девять нарушений, совершенных пешеходами при пересечении проезжей части.

С 3 по 4 декабря проводилось ОМП “Трезвая дорога”. Сотрудники ГИБДД выявили одного водителя, управляющего транспортным средством в нетрезвом состоянии.

rubtsovskmv.ru