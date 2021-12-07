Рубцовск: Аварии зафиксированы, нарушители задержаны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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С 29 ноября по 5 декабря на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, из них в одном происшествии пострадало двое рубцовчан. Погибших нет.
По статистике Госавтоинспекции все случаи делятся на следующие категории:
- 4 столкновения;
- 4 наезда на стоящее транспортное средство;
- 1 наезд на пешехода;
- 1 опрокидывание;
- 1 иной вид ДТП.
Всего за неделю сотрудниками ГИБДД выявлено 283 нарушения Правил дорожного движения, из них:
- 49 водителей, не пристегнутых ремнями безопасности;
- 27 пешеходов, нарушивших ПДД;
- 18 водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
- 10 не предоставлений преимущества движению пешеходам;
- 9 случаев управление транспортом, не имея водительского удостоверения, или лишенные оных и другие.
03 декабря в Рубцовске прошло профилактическое мероприятие “Пешеход”, в рамках которого пресечено два нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. Также выявлено девять нарушений, совершенных пешеходами при пересечении проезжей части.
С 3 по 4 декабря проводилось ОМП “Трезвая дорога”. Сотрудники ГИБДД выявили одного водителя, управляющего транспортным средством в нетрезвом состоянии.