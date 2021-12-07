ГОРНЯК22 07.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Аварии зафиксированы, нарушители задержаны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: pbs.twimg.com

С 29 ноября по 5 декабря на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, из них в одном происшествии пострадало двое рубцовчан. Погибших нет.

По статистике Госавтоинспекции все случаи делятся на следующие категории:

  • 4 столкновения;
  • 4 наезда на стоящее транспортное средство;
  • 1 наезд на пешехода;
  •  1 опрокидывание;
  • 1 иной вид ДТП.

Всего за неделю сотрудниками ГИБДД выявлено 283 нарушения Правил дорожного движения, из них:

  • 49 водителей, не пристегнутых ремнями безопасности;
  • 27 пешеходов, нарушивших ПДД;
  • 18 водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
  • 10 не предоставлений преимущества движению пешеходам;
  • 9 случаев управление транспортом, не имея водительского удостоверения, или лишенные оных и другие.

03 декабря в Рубцовске прошло профилактическое мероприятие “Пешеход”, в рамках которого пресечено два нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. Также выявлено девять нарушений, совершенных пешеходами при пересечении проезжей части.

С 3 по 4 декабря проводилось ОМП “Трезвая дорога”. Сотрудники ГИБДД выявили одного водителя, управляющего транспортным средством в нетрезвом состоянии.

rubtsovskmv.ru

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