Рубцовск: Рубцовские школьники участвуют в конкурсе видеороликов «Смотри, это Россия!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: lookitsrussia.ru

Конкурс “Смотри, это Россия!” подразумевает обмен тематическими видеороликами на тему “Легенды моего региона”. Прием заявок проходил до 1 ноября, с конца того же месяца началось голосование за лучшую работу.

Как сообщает туристский центр Алтайского края, в этом году в конкурсе приняло участие 18 тысяч ребят из 85 регионов. От Рубцовска было представлено две видеооткрытки – “Легенда белой лошади” от мультистудии «Аниматики» и “Легенды Алтая” от научно-творческой лиги “ArtУМ”.

Отдать свой голос за видеоролик можно до 9 декабря. Победителями будут признаны 6 команд, их участники получат смартфоны.

Справка: в этом году конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Федерального агентства по туризму, президентской платформы «Россия – страна возможностей», АО “УК “ИНТЦ “Сириус”, Русского географического общества, Российского общества “Знание”, Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия).

rubtsovskmv.ru