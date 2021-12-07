ГОРНЯК22 07.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Полиция Рубцовска проводит «прямую линию» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото news.myseldon.com

9 и 10 декабря с 10:00 до 11:00 пройдёт “прямая линия”, которую организуют сотрудники рубцовской полиции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие приурочено к двум датам – Международному дню прав человека (10 декабря) и Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря). Отвечать на вопросы рубцовчан будет старший юрисконсульт МО МВД России “Рубцовский”, майор внутренней службы Евгения Яновская.

“Мероприятие направлено на оказание консультативной помощи гражданам. При необходимости будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством”, – добавляют в ведомстве.

Задать свои вопросы можно по телефону: 9-12-47.

rubtsovskmv.ru

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