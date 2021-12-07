Рубцовск: Жителей Алтайского края проконсультируют по работе органов ЗАГС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Во вторник, 7 декабря, пройдет “горячая линия” по вопросам, касающимся работы органов ЗАГС. Консультирование организовано управлением юстиции Алтайского края. Специалисты ответят на вопросы граждан с 8 до 17 часов.

Как поясняют в пресс-службе правительства края, жители региона смогут получить ответы на вопросы, касающиеся регистрации актов гражданского состояния. Также можно будет получить консультацию по выдаче органами ЗАГС документов, которые подтверждают факт наличия или отсутствия записей актов гражданского состояния.

Вопросы будут приниматься по телефону: (3852) 35-32-31.

Задать вопросы о проставлении штампа «апостиль» на документах, выдаваемых органами ЗАГС края, можно по телефону: (3852) 35-34-32.

rubtsovskmv.ru