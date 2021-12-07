ГОРНЯК22 07.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Жителей Алтайского края проконсультируют по работе органов ЗАГС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

Во вторник, 7 декабря, пройдет “горячая линия” по вопросам, касающимся работы органов ЗАГС. Консультирование организовано управлением юстиции Алтайского края. Специалисты ответят на вопросы граждан с 8 до 17 часов.

Как поясняют в пресс-службе правительства края, жители региона смогут получить ответы на вопросы, касающиеся регистрации актов гражданского состояния. Также можно будет получить консультацию по выдаче органами ЗАГС документов, которые подтверждают факт наличия или отсутствия записей актов гражданского состояния.

Вопросы будут приниматься по телефону: (3852) 35-32-31.

Задать вопросы о проставлении штампа «апостиль» на документах, выдаваемых органами ЗАГС края, можно по телефону: (3852) 35-34-32.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: С холодами в Рубцовск пришли «зольные пожары» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: С холодами в Рубцовск пришли «зольные пожары» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото eco-kotly.ru Наступили холода, и рубцовчане согреваются всеми доступными средствами. Но даже неправильное обращение с обогревателем может вызвать пожар, а...
Рубцовск: Проект «500+» нацелен повысить качество образования в российских школах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Проект «500+» нацелен повысить качество образования в российских школах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: shakhty-gorod.ru Стартовавший в 2020 году проект «500+» повышает качество образования в российских школах. Он был организован для оказания поддержки...
Рубцовск: Аварии зафиксированы, нарушители задержаны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Аварии зафиксированы, нарушители задержаны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 29 ноября по 5 декабря на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” произошло 11 дорожно-транспортных происшествий,...
Рубцовск: Рубцовские школьники участвуют в конкурсе видеороликов «Смотри, это Россия!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские школьники участвуют в конкурсе видеороликов «Смотри, это Россия!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: lookitsrussia.ru Конкурс “Смотри, это Россия!” подразумевает обмен тематическими видеороликами на тему “Легенды моего региона”. Прием заявок проходил до 1...

Читать по теме:

ВТОПЕ: