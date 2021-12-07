Рубцовск: Юным рубцовчанам напоминают о правилах поведения на водоемах в зимний период | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: vr-vyksa.ru

С наступлением зимы на водоемах формируется ледяной покров. Выходить на лед в это время крайне нежелательно и рискованно. Особенно часто происходят несчастные случаи с участием детей, которые подвергают свою жизнь серьезной опасности.

Группа патрульной службы № 6 центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает о правилах безопасности на замерзших водоемах в зимний период.

В первую очередь, ребенку нельзя выходить на лед самостоятельно, без предварительной проверки его взрослыми. Лед в местах прибрежных камышей и деревьев, растущих у воды, непрочный, поэтому запрещается ступать на такие участки во избежание трагедии.

Нельзя проверять прочность льда ударами по нему ногами или палкой. Также считается опасным нахождение ребенка ближе 5 метров к лункам и прорубям на водоеме.

Если все же возникла опасная ситуация, следует покинуть лед, двигаясь по своим следам. В случае, когда ребенок отошел далеко от берега, нужно продолжать движение скользящими шагами, обходя снежные участки – под ними могут быть полыньи. Ни в коем случае не нужно бежать по ледяной поверхности. При передвижении группой, необходимо соблюдать расстояние не менее 5 метров друг от друга.

Если лед под ногами ребенка сильно затрещал, нужно быстро и спокойно лечь на него и откатиться в безопасное место.

Сотрудники МЧС напоминают родителям и педагогам: обратите внимание на занятие детей и подростков в зимний период, не допускайте их выход на неокрепший лед. Берегите себя и своих близких. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности.

Если на Ваших глазах провалился человек под лед, немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 101, 102, 112.

rubtsovskmv.ru