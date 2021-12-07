Рубцовск: Вклад казахского народа в победу над фашизмом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Спросите людей о Родине и они, скорее всего, расскажут о родном городе, селе, кто-то опишет тихую речушку – летнюю радость для ребятни, кто-то вспомнит походы в горы с тяжелым рюкзаком за спиной. Казах, отвечая на этот вопрос обязательно упомянет Степь.

Именно так, с большой буквы, вкладывая туда глубочайший смысл. Простор, вольный ветер и постоянное кочевье — так веками жили его предки, на генетическом уровне образ Великой казахской Степи крепко ассоциирован с Родиной.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны враг не ступил на родную землю казахов. Выдохся на подступах. Однако, фашист не уничтожил ни единой степной былинки еще и потому, что вчерашние пастухи взяли в руки оружие, чтобы вести непримиримую борьбу с нацизмом, несущем истребление для всех «неарийских» народов.

В ноябрьские дни исполнилось 80 лет событиям под Москвой, где прошла боевое крещение знаменитая 316 стрелковая дивизия, сформированная летом-осенью 1941 года в г. Алма-Ате. Более чем на 40 процентов это прославленное воинское соединение состояло из казахов. Иван Васильевич Панфилов — знаменитый командир этой дивизии, которая вошла в историю войны именно как «панфиловская».

История подвига героев-панфиловцев все чаще подвергается критике журналистов, исследователей, утверждающих, что это не более, чем пропагандистский миф. Давайте разберемся, в чем с ними можно согласиться, а в чем – поспорить.

Итак, газета «Красная Звезда» 22 января 1942 года публикует очерк заведующего литературным отделом издания Александра Кривицкого «О 28 павших героях», где вниманию читателя представлено описание подвига военнослужащих 316 стрелковой дивизии.

Момент первый — очерк написан, по сути, писателем, человеком, именно вдохновленным рассказами о произошедшем на поле боя, а не командиром подразделения, знающим хронологию событий и не отвлекающимся на лирические моменты.

Момент второй – газета «Красная Звезда», распространялась среди военнослужащих. Ее передовицы зачитывались всему личному составу именно для поднятия боевого духа. В условиях трагических поражений и отступлений в начале войны, этот момент был так важен для простого солдата. Ведь не больше – не меньше, а Москву отстояли! Москву!

Прошло 80 лет — почти век, изучены многие документы, получены свидетельства очевидцев, пересматривалась роль фигурирующих в статье участников. Битва за Москву похоронила честолюбивые планы «блицкрига» – в этом уже не приходится сомневаться.

Так достоин ли придирок героический подвиг тех, кто совсем недавно пришел на призывной пункт «в гражданке», а считанные недели спустя уже бросался с гранатой под неприятельский танк?

Казах, бегущий в атаку, рывший окоп под ледяным дождем делал это не ради того, чтобы о нем написали в газете, скорее всего, он знал — выстоим здесь и не будет фашиста на Родной земле — Великой Степи.

Первым крупным военачальником, погибшим на этой ужасной войне был Иван Панфилов, который, несмотря на трудности боевой остановки, был похоронен с исключительными почестями. Легендарный герой ВОВ, а позже — писатель Бауыржан Момышулы в одном из своих последних интервью говорил: «Мы гордимся, что мы — панфиловцы, что служили под началом тихого, умного, скромного, мудрого генерала Панфилова».

Сам Момышулы — легенда войны. С 16 по 18 ноября 1941 батальон под его командованием сражался в отрыве от основных сил дивизии на Волоколамском шоссе у деревни Матренино. На 3 дня его подразделение сумело задержать немцев на этом рубеже. Чего это стоило личному составу и его командиру, сейчас невозможно представить. Но факт остается фактом — старший лейтенант Момышулы вывел свой батальон из окружения боеспособным, а через месяц ожесточенных боев ему уже доверено командовать полком.

Неправильно связывать историю Панфиловской дивизии исключительно со сражением за Москву, она прошла героический путь вплоть до 1945 года. В январе-марте 42-го развернулись ожесточенные бои вблизи города Холм Новгородской области.

Старший политрук Малик Габдуллин во главе небольшой группы солдат, в столкновении со значительно преобладающими силами противника, гранатами подбили 2 танка, 12 «языков» взяли в плен, значительное число фашистов было уничтожено. В 1943 году Габдуллин за этот эпизод получил звание Героя Советского союза.

Тулегену Тохтарову на момент гибели не исполнилось даже 21 года. Но этот парнишка погиб, как истинный герой. Откуда столько доблести у столь юного человека? 10 февраля 1942 года во время сражения на территории Старорусского района Новгородской области, на окоп, где находился Тулеген шел в атаку целый взвод фашистов.

Боец в упор расстреливал вражеских солдат, даже будучи тяжело раненым в живот, Тулеген не прекращал огня. А когда кончились патроны, собрав все силы и волю в кулак, кинулся на гитлеровского офицера и прикладом успел размозжить ему голову, пока вражеская пуля навсегда не прекратила биение молодого, но такого отважного сердца…

Корректно ли, гоняясь за сенсациями, подвергать сомнению подвиг людей, ценой своей жизни приближавших победу?

Число казахов, отправившихся на фронт, равняется 1 млн 200 тыс. человек. Примечательно, что количество участвующих во Второй мировой войне американских солдат вполне сопоставимо с этой цифрой. Штаты не позволяют даже усомниться в том, что американский народ — победитель в этой грандиозной битве. Так имеем ли право мы, живущие под мирным небом, обесценивать подвиг тех, кто дал нам возможность родиться?

Жить и не считать себя человеком «второго сорта» просто потому, что горстка безумцев разделила целые народы на господ и рабов? Вечная память остановившим фашизм! В наших силах сохранить чувство благодарности за возможность дышать. Как бы пафосно это не звучало, такова правда.

Источник: polit-asia.kz

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