Рубцовск: В Рубцовске за поездку в такси водитель заплатил 85 тысяч рублей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Очередной случай мошенничества произошёл в Рубцовске. На этот раз злоумышленники воспользовались новой схемой обмана.

По информации следствия, рубцовчанин “таксовал” через электронное приложение. Приехав на очередной заказ, водитель стал ждать клиента, когда ему на телефон позвонили. Неизвестный спрашивал, может ли он оплатить поездку на карту водителя? “Конечно”, – согласился рубцовчанин и продиктовал номер своей банковской карты.

После этого мужчине стали приходить смс-сообщения о смене пароля и списании денежных средств. В общей сложности, мошенники украли у таксиста 85 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России “Рубцовский” в очередной раз предупреждают жителей города о звонках злоумышленников, которые под любыми предлогами просят сообщить им данные банковских карт с целью хищения денежных средств.

rubtsovskmv.ru