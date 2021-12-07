ГОРНЯК22 07.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: «День открытых дверей» для предпринимателей пройдет в формате онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: dolgoprudny.com

9 декабря пройдет акция “День открытых дверей для предпринимателей”. Ее проводит территориальный отдел Роспотребнадзора и филиал ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощёковском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах”.

Цель мероприятия – помочь предпринимательскому сообществу оперативно получить ответы на вопросы по взаимодействию с ведомствами.

Как сообщает пресс-служба администрации Рубцовска, в рамках акции специалисты проконсультируют предпринимателей по актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

В целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, и с учетом эпидемиологической ситуации в крае мероприятие будет проведено в дистанционном режиме.

Получить консультативную помощь можно будет с 12.00 до 16.00 по телефону “горячей линии” 8 (385-57) 4-28-71 или по электронной почте e-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru или zpp-rub@altcge.ru.

rubtsovskmv.ru

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