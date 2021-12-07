Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске ожидают снег: погода на 7 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 7 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег, местами метели. А теперь подробнее.



В Алтайском крае днём ожидается 0…–5ºC, по югу до +5ºC. На большей части территории края пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Рубцовске пасмурно с прояснениями, временами слабый снег, снег с дождём. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, с переходом в юго-западный 5-7 м/с, порывы до 9-10 м/с. Температура составит днём –1…+2ºC, утром и вечером немного похолодает до –3…–1ºC.

rubtsovskmv.ru