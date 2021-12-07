ГОРНЯК22 07.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске ожидают снег: погода на 7 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото goodfon.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 7 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег, местами метели. А теперь подробнее.

В Алтайском крае днём ожидается 0…–5ºC, по югу до +5ºC. На большей части территории края пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Рубцовске пасмурно с прояснениями, временами слабый снег, снег с дождём. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, с переходом в юго-западный 5-7 м/с,  порывы до 9-10 м/с. Температура составит днём –1…+2ºC, утром и вечером немного похолодает до –3…–1ºC.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: С холодами в Рубцовск пришли «зольные пожары» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: С холодами в Рубцовск пришли «зольные пожары» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото eco-kotly.ru Наступили холода, и рубцовчане согреваются всеми доступными средствами. Но даже неправильное обращение с обогревателем может вызвать пожар, а...
Рубцовск: Проект «500+» нацелен повысить качество образования в российских школах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Проект «500+» нацелен повысить качество образования в российских школах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: shakhty-gorod.ru Стартовавший в 2020 году проект «500+» повышает качество образования в российских школах. Он был организован для оказания поддержки...
Рубцовск: Аварии зафиксированы, нарушители задержаны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Аварии зафиксированы, нарушители задержаны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com С 29 ноября по 5 декабря на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” произошло 11 дорожно-транспортных происшествий,...
Рубцовск: Рубцовские школьники участвуют в конкурсе видеороликов «Смотри, это Россия!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские школьники участвуют в конкурсе видеороликов «Смотри, это Россия!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: lookitsrussia.ru Конкурс “Смотри, это Россия!” подразумевает обмен тематическими видеороликами на тему “Легенды моего региона”. Прием заявок проходил до 1...
Рубцовск: Жителей Алтайского края проконсультируют по работе органов ЗАГС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Жителей Алтайского края проконсультируют по работе органов ЗАГС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет Во вторник, 7 декабря, пройдет “горячая линия” по вопросам, касающимся работы органов ЗАГС. Консультирование организовано управлением...

Читать по теме:

ВТОПЕ: