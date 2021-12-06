Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске морозно и туманно: погода на 6 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 6 декабря, синоптики ожидают лёгкий мороз и гололёд. А теперь подробнее.

В Алтайском крае днём 0…-5°C, по югу до +5°C. Преимущественно без осадков, местами гололед. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Рубцовске утром будет морозно, термометр покажет от -9…-7°C, днём воздух прогреется до -4…-2°C. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер слабый, южный, 2-4 м/с, с переходом в юго-западный. Порывы ветра составят 5-9 м/с.

rubtsovskmv.ru