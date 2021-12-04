Рубцовск: Рубцовчанам предлагают принять участие в тотальном тесте «Доступная среда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.mtsr.omskportal.ru

С 3 по 10 декабря в Алтайском крае пройдет общероссийская акция – тотальный тест “Доступная среда”. Она призвана привлечь внимание россиян к правам и потребностям людей с инвалидностью. На тесте все желающие смогут проверить свои знания на тему безбарьерной среды и инклюзивного общения.

“Доступная среда” традиционно проходит в формате онлайн. В 2020 году он стал самым массовым онлайн-событием в декаду инвалидов в России – с 1 по 10 декабря в тестировании приняли более 100 000 человек из 85 субъектов РФ, сообщает управление Алтайского края по труду и занятости населения.

“Проведение подобной акции важно не только ради проверки знаний на тему инклюзии и доступной среды. Главной задачей является привлечение общественного внимания к проблемам людей с инвалидностью, а также возможность получения базовых знаний в данной области”, – отмечает председатель координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков.

Тотальный тест “Доступная среда” стартует сегодня, 3 декабря, в 10.00 (по московскому времени).

Справка: спикерами тотального теста “Доступная среда” выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства. Партнерами мероприятия выступают ОНФ и Ассоциация “АУРА-Тех”.

rubtsovskmv.ru